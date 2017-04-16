السعودية.. “أزمة لافتات” مباراة الأهلي والهلال تصل الهيئة العامة للرياضة

المصدر: إرم نيوز

قال رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والنشر، إن الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة، يتابع ما تردد عن منع جماهير من دخول لقاء الأهلي والهلال، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من دوري جميل للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال السلمي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد: “سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة يفتح قناة تواصل مباشرة مع ممثلي جماهير الأندية الـ14 لمعرفة أي مصاعب أو مشكلات تواجههم ومعالجتها”.

وأضاف: “سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة يطلب تقريرًا حول التنظيم الجماهيري لمباراة الهلال والأهلي، وما تم تداوله عن منع بعض اللافتات”.

سمو رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة

يطلب تقريرًا حول التنظيم الجماهيري لمباراة #الهلال و #الأهلي وما تم تداوله عن منع بعض اللافتات . — رجاءالله السلمي (@r_als0lami) April 16, 2017

وكان النادي الأهلي أعرب عن استيائه من المحاولات التي يقوم بها البعض لسلب النادي من لقب الملكي، وقال ماجد الفهمي، مدير المركز الإعلامي بالنادي، عقب تعادل فريقه مع الهلال، مساء أمس السبت، إن أمن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، منع أحد مشجعي الأهلي من دخول الملعب، بحجة وجود كلمة الملكي على قميصه.

وأضاف، في تصريحات إذاعية، أن الأهلي فوجئ بهذا التصرف، حيث طلب رجال أمن الملعب من المشجع تغيير قميصه، للسماح له بالدخول، بسبب كلمة الملكي المكتوبة عليه، على الرغم من أن الكلمة ذاتها موجودة في مدرجات الهلال بوضوح، مؤكدًا أن الأهلي سيتخذ كل الإجراءات المناسبة للحفاظ على لقبه.

المعروف أن ناديي الأهلي والهلال، يتنازعان لقب الملكي منذ فترة، ويحاول كل منهما إثبات أنه الأحق باللقب من الآخر.

ووصف ماجد الفهمي هذه التصرفات، بأنها مهزلة تتكرر في كل مباراة، وفي عدد من الملاعب، وكأنه ليس هناك نظام، موضحًا أن الأهلي هو النادي الملكي الأصلي، وغيره مزيف وأن الأهلي سيواصل التغني بلقبه ولن يتم السماح لأحد بسرقته، على حد قوله.

وعزّز الفريق الهلالي صدارته لبطولة دوري جميل برصيد 57 نقطة، ويحتاج إلى نقطتين في المباريات الثلاث المقبلة لإعلان تتويجه الرسمي باللقب، فيما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الرابع.