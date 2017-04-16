غروس يتحدث عن تجربته مع الأهلي السعودي.. ويؤكد: عقدي هو الأضخم في حياتي

المصدر: إرم نيوز

قال السويسري كريستيان غروس، إن عقده الحالي مع نادي الأهلي السعودي، هو الأفضل في حياته التدريبية الرياضية كونه يتفوق ماديًا بسبعة أضعاف عما كان يتقاضاه في فريقة السابق بازل السويسري.

وأضاف غروس خلال حديثه المطول مع صحيفة “نويه زوشير تسايتونغ السويسرية”، أن اللاعبين في السعودية يتقاضون مبالغ ضخمة بما يعادل 2 مليون ونصف المليون فرانك سويسري سنويًا دون دفع ضرائب.

وأكمل حديثه عن فريقه الأهلي بأنه يضم عددًا من اللاعبين المميزين على الجانبين الفني والمهاري وهناك عدد منهم ضمن قائمة المنتخب السعودي، بالإضافة إلى أن الفريق يضم 4 محترفين أجانب، وهم من جنسيات مختلفة “يوناني وعراقي وسوري ومصري”, مؤكدًا أن الفريق يملك هدافًا في الدوري السعودي من النوع الفاخر وهو عمر السومة، الذي يملك مقومات المهاجم الناجح الذي يمتاز بعدة حلول فنية لتصويب الكرة في مرمى الخصوم.

وشدد على أن معدل الحضور الجماهيري في الدوري السعودي متفاوت من مباراة إلى أخرى، على حسب الأهمية والتنافس بين الفرق، ومنها على سبيل المثال عندما يتقابل قطبي جدة فريق الأهلي مع نادي الاتحاد تجد الحضور الجماهيري يتفوق من ناحية العدد، حيث يحضر قرابة أكثر من 50 ألف مشجع للمدرجات وهناك بعض المباريات لا يحضر الجمهور في مناطق أخرى سوى 6 آلاف مشجع وفي مباريات أخرى يحضر 1500 مشجع، وهذا يعني أن معدل الإجمالي للحضور الجماهيري في الدوري السعودي ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف مشجع في كل مباراة.

وأوضح أن الدوري السعودي الممتاز يضم 14 فريقًا يتنافسون فيما بينهم على الحصول على بطولة الدوري، مؤكدًا أن هناك أمرًا غريبًا حدث في الدوري السعودي وهي سلسلة الإقالات الكثيرة للمدربين، حيث وصل عدد المدربين الذين تمت إقالتهم 19 مدربًا، وهو عدد كبير وكان الهدف منه هو تغيير الأسلوب التدريبي.

وأشار إلى أن الجمهور يعتقد أن تغيير المدرب هو الوسيلة الوحيدة لنجاح الفريق وأن هذا الأمر غير صحيح، لأن نجاح الفريق يعتمد على وجود لاعبين ذوي قيمة فنية عالية ومدرب يملك عقدًا ذو مدى طويل حتى يستطيع المدرب أن يقدم إمكانياته الفنية على فترة طويلة المدى من أجل تجانس اللاعبين وتطبيق الخطط في التدريبات.

وأوضح أن الطقس له تأثير على أداء اللاعبين في الدوري السعودي حيث تصل درجة حرارة الطقس إلى 45 درجة حرارية في النهار و30 درجة حرارية في الليل، بالإضافة إلى الرطوبة العالية التي دائمًا تقل بها نسبة الهواء ما يؤثر على أداء اللاعبين سواء في تأدية التدربيات أو العطاء داخل في المباريات وهذا الأمر يختلف كليًا عن أجواء الطقس في أوروبا بشكل عام وفي سويسرا بشكل خاص.

وأكمل غروس حديثه للصحيفة السويسرية، أن مدينة جدة هي مقصد سياحي للزوار والمقيمين والمواطنين وتقدم الكثير من المهرجانات الثقافية والترفيهية وتضم الكثير من الأماكن العامة والسياحية، ومنها المقاهي والمطاعم والمطار وملاعب التنس والقدم وهي مدنية كاملة في جميع ملامحها السياحية.