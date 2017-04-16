فيصل بن تركي: نادي النصر مهره غالٍ.. وهذا موقفنا في قضية عوض خميس

شدد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، على أن رغبته بالاستقالة نهاية الموسم الحالي واضحة وصريحة.
وأضاف في تصريحات إذاعية: “أتمنى أن يتقدم شخص ويكمل مسيرة النادي، ولكن لا يتوقع أحد أن يأتي ويجد الديون (صفرا)، فـالنصر مهره غالٍ”.
وأضاف: “دفعت أكثر من 280 مليون ريال لبناء فريق النصر الحالي بمساعدة من أعضاء الشرف وكل ما يهمني هو جمهور العالمي”.
الأمير “فيصل بن تركي”: موقف نادي #النصر قوي جدًا جدًا في قضية “عوض خميس” pic.twitter.com/APlID96agh
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 15, 2017
وأكمل: “السنة الحالية خفضنا الديون 25%، وكانت الخطة أن نخفضها السنة المقبلة 50% والسنة التي تليها 75%”.
وتحدث عن قضية اللاعب عوض خميس، مشددًا: “نحن أصحاب حق وحال صدور قرار لم يعجبنا سنصعّد القضية لأعلى المستويات”.
وأتم: “أقول لأعضاء اتحاد كرة القدم، احفظوا سمعة الكرة السعودية من الآن، وأنا مقتنع أن موقف النصر في قضية عوض خميس سليم 100%”.
الأمير “فيصل بن تركي”: انا لست متمسكًا بالمنصب و لا أريد هذا المنصب بنادي #النصر , ولكني لن أترك نادي #النصر للهيئة pic.twitter.com/UDZwIPsPkm
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 15, 2017