فيصل بن تركي: نادي النصر مهره غالٍ.. وهذا موقفنا في قضية عوض خميس

فيصل بن تركي: نادي النصر مهره غالٍ.. وهذا موقفنا في قضية عوض خميس
المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شدد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، على أن رغبته بالاستقالة نهاية الموسم الحالي واضحة وصريحة.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “‏أتمنى أن يتقدم شخص ويكمل مسيرة النادي، ولكن لا يتوقع أحد أن يأتي ويجد الديون (صفرا)، فـالنصر مهره غالٍ”.

وأضاف: “‏دفعت أكثر من 280 مليون ريال لبناء فريق النصر الحالي بمساعدة من أعضاء الشرف وكل ما يهمني هو جمهور العالمي”.

وأكمل: “‏السنة الحالية خفضنا الديون 25%، وكانت الخطة أن نخفضها السنة المقبلة 50% والسنة التي تليها 75%”.

وتحدث عن قضية اللاعب عوض خميس، مشددًا: “نحن أصحاب حق وحال صدور قرار لم يعجبنا سنصعّد القضية لأعلى المستويات”.

وأتم: “أقول لأعضاء اتحاد كرة القدم، احفظوا سمعة الكرة السعودية من الآن، وأنا مقتنع أن موقف النصر في قضية عوض خميس سليم 100%”.

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