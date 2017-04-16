فيصل بن تركي: نادي النصر مهره غالٍ.. وهذا موقفنا في قضية عوض خميس

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شدد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، على أن رغبته بالاستقالة نهاية الموسم الحالي واضحة وصريحة.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “‏أتمنى أن يتقدم شخص ويكمل مسيرة النادي، ولكن لا يتوقع أحد أن يأتي ويجد الديون (صفرا)، فـالنصر مهره غالٍ”.

وأضاف: “‏دفعت أكثر من 280 مليون ريال لبناء فريق النصر الحالي بمساعدة من أعضاء الشرف وكل ما يهمني هو جمهور العالمي”.

الأمير “فيصل بن تركي”: موقف نادي #النصر قوي جدًا جدًا في قضية “عوض خميس” pic.twitter.com/APlID96agh — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 15, 2017

وأكمل: “‏السنة الحالية خفضنا الديون 25%، وكانت الخطة أن نخفضها السنة المقبلة 50% والسنة التي تليها 75%”.

وتحدث عن قضية اللاعب عوض خميس، مشددًا: “نحن أصحاب حق وحال صدور قرار لم يعجبنا سنصعّد القضية لأعلى المستويات”.

وأتم: “أقول لأعضاء اتحاد كرة القدم، احفظوا سمعة الكرة السعودية من الآن، وأنا مقتنع أن موقف النصر في قضية عوض خميس سليم 100%”.