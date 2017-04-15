الأهلي يعادل الهلال ويؤجل تتويجه بلقب الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

سقط الهلال في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المرحلة الـ 23 من الدوري السعودي لكرة القدم، في حين فاز النصر على التعاون 2/1، ليتأجل تتويج الهلال بلقب الدوري.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز الفتح على الباطن 3/2.

وفشل فريقا الهلال والأهلي في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأصبح الهلال بحاجة للفوز في مباراته المقبلة بالدوري للتويج باللقب للمرة الـ 14 في تاريخه، بغض النظر عن نتائج بقية منافسيه، علمًا بأنه يتبقى 3 جولات على نهاية المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، حوّل النصر تأخره بهدف أمام التعاون إلى فوز 2/1 ليبقي على فرصه قائمة في التتويج بلقب الدوري.

وتقدم التعاون بهدف سجله محمد الصيعري في الدقيقة 16 وتعادل فيكتور أيالا للنصر في الدقيقة 49 قبل أن يسجل محمد السهلاوي هدف الفوز في الدقيقة 63.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، وأصبح بحاجة للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية وخسارة الهلال لمبارياته للتتويج بلقب الدوري، فيما توقف رصيد التعاون عند 27 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، جدد فريق الفتح آماله في البقاء بالدوري بعدما انتزع فوزًا صعبًا من ضيفه الباطن 3/2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث تقدم الباطن بهدف سجله جورج بيريرا دا سيلفا في الدقيقة 30 وتعادل عبدالقادر الوسلاتي بعدها بدقيقتين للفتح.

وفي الشوط الثاني جونثان بينتس للباطن في الدقيقة 56 قبل أن يسجل عبدالقادر الوسلاتي هدفه الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 75 وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل توفيق بوحيمد هدف الفوز للفتح.

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة وقفز من المركز الثالث عشر قبل الأخير إلى المركز الحادي عشر متفوقًا بفارق الأهداف على الباطن الذي تراجع للمركز الثاني عشر.