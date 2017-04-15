لافتة تتسبب في منع مشجع من دخول مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)‎

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

منعت السلطات الأمنية السعودية في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، مشجعًا لنادي الأهلي من الدخول لملعب المباراة لحضور مباراة الأهلي والهلال، في اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الـ 23 ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين.

ويأتي قرار المنع بسبب ارتداء المشجع قميصًا مكتوبًا عليه كلمة “الملكي”، وهو ما قد يثير المشاكل بين جماهير الفريقين في ملعب المباراة.

الجدير بالذكر أن استخدام لقب الملكي قد تسبب في حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي، إذ يرى أنصار الفريقين أن كلًا منهما أحق بالآخر في اللقب.

ويحتاج الهلال للفوز بنقاط المباراة ليحسم اللقب لصالحه بعد غياب منذ 2010.