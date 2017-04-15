السعودية.. نائب رئيس نادي الاتحاد يفجر مفاجأة لأنصار الفريق

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي عمر أحمد مسعود: إن ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استرجاع الشيك المصدق والذي قدّمه والده أحمد مسعود شيك كانت هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية قد اشترطت تسديده على من يرغب في رئاسة النادي‎ لرئاسة النادي “غير صحيح”.

‎وأوضح مسعود في تصريحاتٍ صحفية نقلتها “الوئام” أن الشيك (30 مليونًا) دخل خزينة النادي وتم صرفه مع بداية الموسم لتسديد بعض الديون، ليتسنى لنادي الاتحاد تسجيل لاعبين جدد محليين وأجانب.

وكانت الهيئة العامة للرياضة اشترطت على من يرغب في تولي رئاسة نادي الاتحاد على رأس إدارة مكلفة، تقديم شيك مصدق بمبلغ 30 مليون ريال إلى الهيئة، ليدخل خزينة النادي، وهو ما نجح فيه الراحل أحمد مسعود، ليصدر له قرار ليكون على رأس إدارة مكلفة لمدة سنة، تقترب من نهايتها هذه الأيام.

وأبدى عمر أحمد مسعود، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دهشته من عدم دخول هذا المبلغ خزينة النادي، وتساءل: “كيف خفضنا الديون وكيف سجل الفريق محترفين جددًا في الانتقالات الصيفية الماضية؟” موضحًا أن تفاصيل كل هذا سيكشف عنه النقاب في اجتماع جمعية عمومية النادي المقبلة.