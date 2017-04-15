فان مارفيك يكشف برنامج إعداد المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك تقسيم برنامج استعدادات الفريق لمواجهة أستراليا، في الثامن من يونيو المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، إلى 3 مراحل.

واستقر مارفيك وجهازه على أن يقيم معسكرًا داخليًا للمنتخب في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو المقبل في المرحلة الأولى من الإعداد.

وفي المرحلة الثانية سيدخل المنتخب في معسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 20 إلى 27 من الشهر المقبل، وستقتصر المرحلتان الأولى والثانية على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وفي المرحلة الثالثة الأخيرة، سيقيم المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة أديلايد الأسترالية وسيبدأ في الـ 31 من شهر مايو بانتظام لاعبي الأندية المشاركة خارجيًا، وسيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة منتخب أستراليا.

يذكر أن إدارة المنتخب أرسلت للأندية القائمة الأولية للاعبين للمشاركة في المرحلتين الأولى والثانية على أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في الفترتين الأولى والثانية في الأول من الشهر المقبل.