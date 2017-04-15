كهربا يكشف موقفه من البقاء مع نادي الاتحاد السعودي

المصدر: إرم نيوز

أبدى المحترف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” رغبته في البقاء مع نادي الاتحاد السعودي، مع اقتراب نهاية فترة إعارته.

ويلعب كهربا مع الاتحاد بنظام الإعارة قادمًا من الزمالك المصري حتى نهاية الموسم الحالي.

وقرر الاتحاد تكريم اللاعب بمنحه شارة القيادة أمام القادسية في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي والتي فاز فيها الفريق 4/2، وسجل منها كهربا هدفًا.

وقال اللاعب، اليوم السبت: “أحب جمهور الاتحاد، أشكرهم على الدعم الدائم ووقوفهم إلى جانبي، ما زال يتبقى شهر أو شهران على سوق الانتقالات”.

وأضاف: “تحت أمر الاتحاد في أي وقت، أتمنى أن أبقى بسبب هذا الجمهور، لكن الكلمة الأخيرة لنادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور”.

وكان مرتضى منصور تمسك بمبلغ 40 مليون يورو للتخلي عن كهربا.

وسجل كهربا 17 هدفًا في 22 مباراة مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.