رئيس نادي الاتحاد السعودي يزف نبأ سارًا للجماهير

المصدر: إرم نيوز

أعرب رئيس نادي الاتحاد السعودي، حاتم باعشن، عن سعادته بنجاح ناديه في تحقيق الفوز على نظيره القادسية بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة ضمن الجولة 23 من دوري جميل.

وحمل “باعشن” في تصريحاته عقب المباراة، خبرا سعيدا لجميع جماهير الفريق السعودي، حيث أكد موافقة مدرب الفريق خوسيه لويس سييرا، على تجديد عقده مع نادي الاتحاد للموسم المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم حسم الأمر مع وكيل أعمال المدرب سييرا الأسبوع المقبل.

وأوضح باعشن أنه سوف ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي، للكشف عن عدد من الأمور التي ينتظرها الشارع الرياضي السعودي، وقال: “بعد الموسم سأوضح كل الأمور بالدلائل، وسترون حقيقة ديون الاتحاد”.

وواصل نادي الاتحاد السعودي صحوته الكبيرة في دوري جميل للموسم الحالي، حيث يحتل الاتحاد السعودي المركز الثاني برصيد 48 نقطة، ونجح الاتحاد في تحقيق 16 انتصارا وثلاثة تعادلات في الموسم الحالي.