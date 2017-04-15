ماذا بعد رحيل فيصل بن تركي عن رئاسة نادي النصر السعودي؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

فور إعلان الأمير مشعل بن سعود، رئيس هيئة أعضاء الشرف في نادي النصر السعودي، عن رغبة الرئيس الحالي الأمير فيصل بن تركي في الاستقالة نهاية الموسم، بدأ الجميع في توقع مستقبل العالمي الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الإداري، حال رحيل بن تركي، من المتوقع وبنسبة كبيرة عودة نائب الرئيس المستقيل، المهندس عبدالله العمراني إضافة لبدر الحقباني، الذي سيكون له دور في الجهاز الإداري للفريق في الفترة المقبلة.

وسيعود العضو الداعم من جديد ومعه عدد من أعضاء الشرف الذين لا يستهان بهم، وكل ذلك سيكون في صالح جماهير الفريق من عودة للصفقات القوية وبالأخص الأجنبية منها.

على الصعيد الفني، فربما يرتبط اسم القائد حسين عبدالغني بمستقبل كحيلان، حيث سيكون من المتوقع بنسبة كبيرة عدم استمراره في صفوف الفريق حال تواجد رئيس آخر.

كما سيكون هناك استفادات كبيرة من نجوم النصر السابقين أمثال الأسطورة ماجد عبدالله وفهد الهريفي والحارثي وغيرهم ممن كانوا مهمشين إبان إدارة بن تركي.

وكان الأمير فيصل بن تركي، أعلن استقالته من منصبه في الخامس من مايو الماضي، قبل أن يتراجع عن قرار الاستقالة بعد اجتماع شرفي نصراوي.