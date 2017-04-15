هل يحسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي في كلاسيكو الأهلي؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى لقاء الكلاسيكو المرتقب في الدوري السعودي، بين الهلال وضيفه الأهلي على ملعب “الملك فهد” الدولي في العاصمة الرياض في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة دوري جميل.

ويسعى الهلال للتتويج بشكل رسمي حال فوزه على حساب غريمه الأهلي، ويحتل الفريق الأزرق الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الاتحاد، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح لقاء الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي.

الفوز والتتويج

يبقى عامل التتويج في بال كل لاعبي الهلال خلال مباراة الأهلي والدافع الأقوى لتحقيق الفوز في هذا الكلاسيكو لحسم الأمور وإراحة أعصابهم في آخر 3 جولات.

ويحمل الأمر دافعاً نفسياً كبيراً بالنسبة للاعبي الهلال الذين يبحثون عن التتويج بشكل رسمي وزيادة فارق النقاط مع أقرب المنافسين إلى 11 نقطة قبل 3 جولات من النهاية، خاصة أن الأهلي حامل لقب الدوري والفوز بالبطولة أمامه شيء رائع لمشجعي الهلال.

ويسعى الأهلي أيضاً إلى منع تتويج الهلال أمام لاعبيه حتى لو كانت آمال المنافسة محدودة وفرص فوز الفريق الأزرق باللقب كبيرة إلا أن الأهلاوية سيكونون في حالة غضب إذا خسر فريقهم أمام الهلال وضاع الدوري في لقاء كانوا طرفا له.

المعركة الآسيوية

عاد الفريقان من معركة آسيوية ساخنة ومشتعلة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعادل الأهلي خارج أرضه مع العين الإماراتي بالبطولة القارية وحصد الهلال فوزاً صعباً على الوحدة الإماراتي.

وربما يكون للمعركة الآسيوية تأثير كبير على إجهاد لاعبي الفريقين خلال المباراة المرتقبة في كلاسيكو الدوري السعودي.

صراع التكتيك بين دياز وغروس

يعرف لقاء الكلاسيكو صراعاً تكتيكياً شرساً ومليئاً بالتفاصيل الفنية بين الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، والسويسري كريستيان غروس، مدرب الأهلي.

ويتميز الثنائي دياز وغروس بالصرامة التكتيكية والاعتماد على السيطرة وسط الملعب بشكل كبير خاصة في عمق الوسط واللعب السريع أيضاً على الأطراف.

ويعد مركز صانع الألعاب المحوري مهماً في تشكيلة الفريقين من أجل توزيع الكرة بشكل مميز والاختراق خلف رأس الحربة الصريح.

السومة ورقة الأهلي الرابحة

تتجه الأنظار إلى النجم السوري عمر السومة في خط هجوم الأهلي خلال الكلاسيكو، خاصة أن السومة هو هداف الدوري السعودي في آخر 3 مواسم ويتصدر ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 22 هدفاً.

وتألق السومة مؤخراً في لقاء العين وسجل ثنائية في مرمى الفريق الإماراتي وهو ما يؤكد حالة التوهج الفنية التي وصل إليها المهاجم السوري المئوي بعد تخطيه 100 هدف مع فريق الأهلي.

ويرى النجم السوري السابق مهند البوشي أن عمر السومة وصل إلى مرحلة وفورمة فنية وتهديفية تجعله يستحق اللعب في أوروبا.

وأضاف البوشي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “من يختلف على أن السومة هو أفضل مهاجم في المنطقة العربية حالياً ، مهاجم يقوم بكل واجباته ويهز الشباك ويصنع الفارق بكل هدوء للأهلي”.

وأشار إلى أن السومة سيكون أهم أوراق الأهلي في لقاء الهلال مثلما يفعل في كل مباراة يخوضها يكون هو نجم الشباك.

ويعول غروس على الثلاثي فتفازيديس وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر من أجل صناعة الفرص للسومة في الجانب الهجومي.

إدواردو يقود الطموحات الزرقاء

يقود البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، طموحات فريقه من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب.

ويعد إدواردو أحد أبرز الهدافين في الهلال الذي يتميز بأنه يهز الشباك وهو ما حدث 11 مرة وصنع 6 أهداف لزملائه.

ويكوّن إدواردو ثنائياً مميزاً مع مواطنه بوناتيتي بجانب وجود السوري عمر خريبين الورقة الرابحة مع دياز.

وأكد عادل عبدالرحمن، المدرب المصري لفريق الوحدة السعودي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن إدواردو مهاجم متميز ولديه قدرات فردية رائعة بجانب أدائه الجماعي.

وأشار إلى أن إدواردو عبء على أي دفاع يلعب أمامه ويتميز بأنه قوي البنية ولديه مهارات فردية عالية وبالتالي سيكون دفاع الأهلي في مهمة ثقيلة أمام النجم البرازيلي.