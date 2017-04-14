السعودية.. النادي الأهلي يغري محمد كنّو براتب خيالي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية مطلعة، أن نادي الأهلي السعودي عاد لمفاوضة اللاعب محمد كنو عن طريق شقيقه الأكبر بعد أن رفض اللاعب عرض إدارة نادي الاتفاق وإصراره على عدم التجديد للاتفاق في المرحلة المقبلة.

‎وبحسب ما نقلت “عين اليوم” فإن العرض المقدم من الأهلي يبلغ ٦ ملايين ريال للموسم الواحد بواقع ٣٠ مليونا خلال 5 سنوات.

وتنتظر إدارة الأهلي موافقة اللاعب، لمخاطبة إدارة الاتفاق رسميًا وشراء المدة المتبقية من عقده، حيث ينتهي عقده مع الاتفاق ٢٩ مايو 2018.

‎وأوضحت التقارير وفق مصادر مقربة من اللاعب بأنه وضع أحد أندية العاصمة “الهلال” كخيار أول له لرغبة والدته بأن يكون أقرب للمنطقة الشرقية وفي حال عدم التوصل لاتفاق مع النادي العاصمي ستكون وجهته للنادي الأهلي الموسم المقبل.