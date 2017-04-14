الاتحاد ينتزع فوزًا ثمينًا من القادسية في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

انتزع فريق الاتحاد فوزًا صعبًا من ضيفه القادسية 4/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الـ 23 من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز الخليج على الوحدة بذات النتيجة.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله أحمد العكايشي في الدقيقة 5 وتعادل بيسمارك فيريرا للقادسية في الدقيقة 35 قبل أن يضيف محمود عبدالمنعم “كهربا” الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد العكايشي الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 59 ثم قلص بيسمارك فيريرا النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 64 قبل أن يضيف عمار النجار الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، جدد فريق الخليج آماله في البقاء بالدوري بتغلبه على ضيفه الوحدة 4/2.

وسجل أهداف الخليج جادسون سانتوس، 3 أهداف (هاتريك)، في الدقائق 5 و22، من ركلة جزاء، و25 فيما تكفل رائد الغامدي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وسجل هدفي الوحدة كامل فلاتة المر وعبدالإله المالكي في الدقيقتين 32 و62.

ورفع الخليج رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد الوحدة عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير.

وشهدت المباراة ارتداء النجم المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” شارة قيادة فريق الاتحاد.

واتفق لاعبو فريق الاتحاد على منح الدولي المصري شارة قيادة الفريق في مباراة القادسية.

واحتفل كهربا بعيد ميلاده الـ 23، أمس الخميس، ويتصدر ترتيب هدافي فريق الاتحاد برصيد 14 هدفًا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري خلف عمر السومة مهاجم الأهلي.

وقد تكون بادرة لاعبي الاتحاد كنوع من التكريم للاعب على مجهوداته الكبيرة مع الفريق، ودعم أيضًا بعد ركله لمشجع النصر.

ولم يخيّب كهربا ظن زملائه عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45.