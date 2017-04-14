لماذا ارتدى محمود كهربا شارة قيادة نادي الاتحاد السعودي أمام القادسية؟(فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

شهدت مباراة الاتحاد والقادسية في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي ارتداء النجم المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” شارة قيادة فريق الاتحاد.

واتفق لاعبو فريق الاتحاد على منح الدولي المصري شارة قيادة الفريق في مباراة القادسية.

واحتفل كهربا بعيد ميلاده الـ 23، أمس الخميس، ويتصدر ترتيب هدافي فريق الاتحاد برصيد 14 هدفًا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري خلف عمر السومة مهاجم الأهلي.

وقد تكون بادرة لاعبي الاتحاد كنوع من التكريم للاعب على مجهوداته الكبيرة مع الفريق، ودعم أيضًا بعد ركله لمشجع النصر.

ولم يخيّب كهربا ظن زملائه عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45.