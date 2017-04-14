كوزمين يكشف موقفه من تدريب الأهلي السعودي

المصدر: إرم نيوز

نفى المدرب الروماني كوزمين أولاريو ما تردد عن دخوله في مفاوضات مع إدارة الأهلي السعودي، لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن اسمه ارتبط بعديد الأندية الرومانية والخليجية والصينية، لكنه يركز في عمله مع الأهلي مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده.

وسبق لكوزمين (47 عامًا) أن تولى تدريب الهلال السعودي من يوليو 2007 حتى فبراير 2009، كما قاد المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا الأخيرة.

وأحرز المدرب الروماني لقب الدوري الإماراتي مع الأهلي وكان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بلقب دوري أبطال آسيا حيث خسر في المباراة النهائية.