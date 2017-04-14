من هو رئيس نادي النصر السعودي القادم؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر السعودي إن الاسم الأكثر تداولًا حتى الآن لخلافة الرئيس النصراوي الحالي، هو الشرفي سلمان المالك.

وكان الأمير مشعل بن سعود، رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي قد كشف عن رغبة الأمير فيصل بن تركي في الاستقالة نهاية الموسم الجاري.

وبحسب تلك المصادر فإن العضو الداعم، الأمير خالد بن فهد بدأ في الترتيبات لتجهيز الرئيس القادم حيث يلقى المالك دعمًا كبيرًا منه.

ومن المنتظر أن يتواجد المهندس عبدالله العمراني في الإدارة الجديدة، حيث يتوقع له أن يكون نائب الرئيس القادم مع المالك.