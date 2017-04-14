أبوظبي تستضيف كأس السوبر السعودي

المصدر: إرم نيوز

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، كأس السوبر السعودي، المقرر له يناير 2018، بين بطل دوري جميل وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي التوصل لاتفاق بين المجلس والاتحاد السعودي لكرة القدم على إقامة مباراة كأس السوبر السعودي لكرة القدم في أبوظبي مع طرح الأسبوع الثالث من يناير المقبل موعدًا للمباراة.

أوضح العواني، في تصريح خاص إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاتفاق جرى بين الجانبين الإماراتي والسعودي بعد المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد السعودي لكرة القدم والخطوط الجوية السعودية بصفتها راعية كأس السوبر السعودي.

وأشار العواني إلى أن استضافة مباراة السوبر السعودي يأتي في إطار إستراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي بقيادة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس لاستضافة مجموعة من أكبر وأبرز الأحداث الرياضية في إطار فرض أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وقال العواني إن العلاقات الطيبة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقوة وشعبية الكرة السعودية كانت حافزًا على طرح فكرة استضافة كأس السوبر السعودي في أبوظبي.

وأشار العواني إلى أن الكرة السعودية تفرض نفسها منذ عقود على الساحتين الخليجية والعربية كما تتمتع بشهرة عالمية وكلها أمور تدعم قوة هذا الحدث الذي لم يصبح قاصرًا على الحدود السعودية حيث أُقيم من قبل في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن السوبر السعودي من البطولات الكبيرة التي يمكنها جذب مشاهدة جماهيرية عالية سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون وهو ما يضمن النجاح الكبير للحدث ولهذا كان التواصل في الفترة الماضية مع الأشقاء في السعودية حتى تم التوصل لاتفاق بشأن إقامة المباراة في أبوظبي.

وأعرب العواني سعادته وسعادة مجلس أبوظبي الرياضي بهذا الاتفاق على استضافة الحدث والذي يعده نجاحًا لكل الأطراف المعنية متمنيًا خروج الحدث بأبهى صورة ممكنة تليق بقيمة البطولة ومكانة مجلس أبوظبي والقدرات التنظيمية للإمارات.

وكانت الإمارات استضافت مباراة السوبر المصري على استاد “محمد بن زايد” بنادي الجزيرة وهو نفس الملعب الذي سيستضيف لقاء السوبر السعودي.

وحققت مباراة السوبر المصري نجاحًا رائعًا في العاشر من فبراير الماضي كما حققت أبوظبي نجاحًا هائلًا في استضافة العديد من الأحداث الرياضية المهمة على مدار السنوات الماضية وفي مقدمتها عدة بطولات عالمية للسباحة والألعاب المائية وبطولة كأس العالم لأندية كرة القدم والعديد من بطولات الغولف.

ويأمل المنظمون في مواصلة الاستضافة الناجحة لهذه البطولات العالمي ومن بينها بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو خلال الأيام المقبلة وبطولة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر بكل من عامي 2017 و2018.

كما تواصل أبوظبي في نوفمبر المقبل استضافة السباق الأخير لموسم بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا 1 وهو السباق الذي يحظى بأهمية بالغة حيث يسدل من خلاله الستار على واحدة من أهم البطولات الرياضية في العالم.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت استضافة مباراتي السوبر المصري والسعودي تمهيدًا لاستضافة إحدى مباريات السوبر الأوروبية، أجاب العواني: “الجمهور الإماراتي خاصة والعربي عامة يستحق أن نجلب إليه أفضل البطولات والمنافسات وهو ما نحرص عليه في مجلس أبوظبي الرياضي… نسعى دائمًا لاستضافة أقوى البطولات وهو ما ظهر جيدًا في السنوات الأخيرة وتُوِّج بعودة مونديال الأندية إلى أبوظبي في نهاية العامين الحالي والمقبل”.

وأضاف: “كل المجالات مفتوحة والمحاولات مستمرة لاستقدام أبرز البطولات والأحداث الرياضية”.