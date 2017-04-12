الفيفا يختار السعودي فهد المرداسي للتحكيم في كأس العالم للقارات

المصدر: الرياض - إرم نيوز

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طاقما من السعودية للمشاركة في إدارة مباريات كأس القارات في روسيا خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء إن الطاقم يتكون من حكم الساحة الدولي فهد المرداسي والمساعدين الدوليين عبد الله الشلوي ومحمد العبكري.

وتقام البطولة بين 17 يونيو حزيران والثاني من يوليو تموز المقبلين بمشاركة ثمانية منتخبات قسمت على مجموعتين.

وأوقعت القرعة روسيا البلد المضيف في مواجهة البرتغال بطل أوروبا والمكسيك ونيوزيلندا ضمن المجموعة الأولى.

وتلعب ألمانيا بطلة العالم في المجموعة الثانية بجانب تشيلي بطلة أمريكا الجنوبية واستراليا بطلة آسيا والكاميرون بطلة افريقيا.

وستقام المباريات في سان بطرسبرغ حيث سيقام نهائي كأس القارات إضافة إلى مدن موسكو وسوتشي وكازان.

وتفتتح روسيا التي ستستضيف كأس العالم 2018 البطولة يوم 17 يونيو حزيران المقبل بمواجهة نيوزيلندا في سان بطرسبرغ.