أزمة في تجديد برونو أوفيني مع نادي النصر السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قال مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، إن وكيل أعمال المدافع البرازيلي برونو أوفيني، افتعل أزمة في تجديد موكله لصالح النادي العاصمي.

وشدد المصدر على أن وكيل اللاعب يشترط الحصول على مقدم العقد كاملاً بالإضافة لمستحقات اللاعب السابقة.

ورفض وكيل اللاعب تماماً فكرة تقسيط المبلغ أو الحصول على شيكات مصدقة مستحقة الدفع، حيث اشترط الحصول على الأموال بنظام الكاش.

ومن المعروف أن اللاعب مرتبط مع النصر حتى نهاية الموسم الرياضي، ويوجد في التعاقد بند يمنح الأولوية للنصر في التجديد، حال التوقيع قبل نهاية أبريل الجاري وإلا يكون اللاعب حراً بعد ذلك في اختيار العرض المناسب له.