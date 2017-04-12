اختيار طاقم تحكيم سعودي في كأس القارات

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار طاقم تحكيم سعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات، المقرر إقامتها في روسيا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بقيادة الحكم فهد المرداسي.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رسميًا اختيار طاقم تحكيم سعودي مكون من فهد المرداسي وعبد الله الشلوي ومحمد العبكري، ضمن طاقم حكام بطولة القارات روسيا 2017”.

ويعد المرداسي أحد المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة حكام مباريات كأس العالم المقبلة خلال صيف 2018، في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها خلال إدارته للمباريات على الصعيدين المحلي والدولي.

وتنطلق البطولة في السابع عشر من يونيو بمباراة تجمع بين روسيا البلد المضيف والمنتخب النيوزيلندي، فيما تختتم منافسات المسابقة، في الثاني من يوليو على ملعب “كريستوفسكي”.

يذكر أن بطولة القارات تقام على مجموعتين، تضم الأولى منتخبات روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك، فيما تضم الثانية كلا من الكاميرون وتشيلي وأستراليا وألمانيا.