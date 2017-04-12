نادي الهلال السعودي يسعى لاقتناص لقب الدوري أمام الأهلي

المصدر: سلمان العنزي ووكالات - إرم نيوز

سيضمن نادي الهلال إحراز لقب دوري المحترفين السعودي لأول مرة في 6 مواسم، إذا فاز بملعبه في الرياض على الأهلي، حامل اللقب، يوم السبت.

ويملك الهلال 56 نقطة من 22 مباراة ويبتعد بعشر نقاط عن غريمه التقليدي النصر مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.. وإذا فاز فريق المدرب رامون دياز على الأهلي فإنه سيضمن التتويج قبل ثلاث جولات على النهاية حتى لو فاز النصر على التعاون يوم السبت أيضا.

وتحقق اللقب 13 والأخير للزعيم في الدوري، وهو رقم قياسي، عام 2011 تحت قيادة مدرب أرجنتيني آخر، هو غابرييل كالديرون، وخلال فترة غيابه عن التتويج أحرز منافسه اللدود النصر اللقب مرتين كما توج الشباب والفتح والأهلي.

وبدأ الهلال الموسم بقيادة المدرب خوسيه ماتوساس القادم من أوروغواي لكنه أقيل بعد أربع مباريات فقط من بداية الموسم رغم فوزه في ثلاث منها.

وبعد الهزيمة أمام الاتحاد باستاد الملك فهد في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول في أول مباراة بقيادة دياز لم ينظر الهلال خلفه مطلقا.

وفي المباريات 15 التالية في الدوري فقد الهلال أربع نقاط فقط بتعادله مع النصر والقادسية مقابل 13 انتصارا.. كما يتصدر فريق دياز مجموعته في دوري أبطال آسيا بلا هزيمة واقترب من التأهل لدور الستة عشر.

واستعاد الهلال، الذي بلغ أيضا قبل نهائي كأس الملك، الظهير الأيسر عبد الله الزوري بعد غياب طويل للإصابة، كما سيعتمد دياز مجددا على لاعبه البرازيلي الرائع كارلوس إدواردو الذي هز الشباك في أربع من مباريات الهلال الخمس الأخيرة بجميع المسابقات.

وقالت تقارير إعلامية، إن شرفي هلالي تعهد بتقديم مكافآت تبلغ 100 ألف ريال لكل لاعب مقابل تحقيق لقب دوري جميل، بخلاف مكافأة الإدارة.

يذكر أن المكافأة التي رصدتها إدارة النادي، حسب اللوائح الداخلية، تبلغ 200 ألف ريال، بحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”، وسيتم تسليم هذه المكافآت بشيكات لكل شخص عقب الإعلان الرسمي لتحقيق كأس “دوري جميل” وتتويج الأبطال.

وبعد أن تحددت بالفعل المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري أبطال آسيا، في ظل ابتعاد الشباب صاحب المركز الخامس (30 نقطة) بفارق 15 نقطة عن الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع قبل أربع مباريات على النهاية فإن الإثارة ستقتصر على صراع الهروب من الهبوط الذي يشترك فيه الفتح بطل 2013.

ويحتل الفتح المركز 12، الذي يخوض صاحبه مواجهة فاصلة مع فريق من القسم الثاني على مكان في دوري الأضواء، برصيد 19 نقطة قبل أن يستضيف الباطن الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط يوم السبت.

ويلتقي الخليج صاحب المركز قبل الأخير (18) مع الوحدة متذيل الترتيب (17) بعد غد الجمعة مع سعي كل منهما لانتزاع النقاط الثلاث من أجل التشبث بالفرصة الأخيرة في تفادي الهبوط.

ويحل القادسية صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة ضيفا على الاتحاد الذي سيحاول انهاء الموسم فوق جاره الأهلي في ظل تساويهما في رصيد النقاط ولكل منهما 45 نقطة.