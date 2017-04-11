تعرّف على الأندية التي ترغب في ضم نايف هزازي لاعب النصر السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تترقب 3 أندية سعودية محلية وخليجية فسخ عقد المهاجم الدولي نايف هزازي مع ناديه النصر السعودي، لأجل فتح خط مفاوضات رسمية معه تمهيدا لضمه بدءا من الموسم الرياضي المقبل.

مصادر قريبة من إدارة النصر كشفت لـ “إرم نيوز” أن الأندية التي ترغب في ضم اللاعب هي الأهلي والاتحاد الذي يحاول استعادة اللاعب والنادي”

وكشفت ذات المصادر عن أن ناديا إماراتيا يرغب في ضم هزازي لكنها لم تفصح عن اسمه.

إلى ذلك، استدعت إدارة نادي النصر السعودي، وكيل أعمال المدافع البرازيلي برونو أوفيني للعاصمة الرياض من أجل الاجتماع لبدء عملية التفاوض من جديد لحسم استمراره في صفوف الفريق.

‎ويشترط وكيل أوفيني من أجل الموافقة على التجديد، تحقيق مطالبه والتي تتمثل في حصوله على رواتبه المتأخرة بجانب مقدم تمديد التعاقد لموسمين مقبلين.

‎وتمكن برونو أوفيني من تقديم أوراق اعتماده لجماهير النصر وادارة النادي من خلال الظهور بمستويات مميزة في الموسم الحالي دفعت المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للمطالبة باستمراره.

‎يذكر أن الفحوص الطبية للبرازيلي برونو أوفيني محترف النصر أظهرت وجود تمزق في العضلة الخلفية، وتحتاج لأسبوعين من العلاج، ليتأكد غيابه أمام التعاون.