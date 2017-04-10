الأسطا يترك الشباب السعودي من أجل نادي النصر

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تلقى عبدالله الأسطا، مدافع نادي الشباب السعودي، عرضًا شفهيًّا من نادي النصر للانتقال إليه في الموسم المقبل عقب انتهاء ارتباطه رسميًّا بنادي الشباب.

ولن يتمكن نادي النصر من مفاوضة الأسطا للانتقال إليه إلا بعد دخوله الفترة الحرة، التي تُتيح له الانتقال لأي نادٍ دون الرجوع للشباب، وهي الفترة التي سيدخلها رسميًّا في يوليو 2017، وحال نجاح المفاوضات المرتقبة بين النصر وعبدالله الأسطا، فإن اللاعب سينتقل للعالمي اعتبارًا من يناير 2018، أي عقب نهاية عقده مع الشباب رسميًّا، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة “الرياضية”.

ويعاني عبدالله الأسطا مثل باقي زملائه بفريق الشباب من عدم تسلمه مستحقاته المالية من ناديه، وهي الأزمة التي ألقت بظلالها على علاقة اللاعب بناديه.

وكان الأسطا قد انتقل إلى صفوف الشباب قادمًا من الرائد اعتبارًا من موسم 2005 في صفقة بلغت قيمتها 700 ألف ريال.