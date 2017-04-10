عقوبات قاسية في انتظار عوض خميس ونادي النصر السعودي

المصدر: إرم نيوز

ذكرت مصادر صحافية أن موقف نادي النصر السعودي في قضية اللاعب عوض خميس متأزم للغاية.

ووفقا لصحيفة “الرياض”، فقد تأزم موقف لاعب وسط النصر الذي وقع عقدين مع الهلال والنصر بعد دخوله فترة الستة أشهر إذ خضع خميس للجنة الاستماع المعنية بالتحقيق في قضيته، أمس الأحد.

وشددت الصحيفة، أن اللاعب حوصر أثناء التحقيق معه بالعديد من الأسئلة من قبل أعضاء اللجنة المشكلة للاستماع لأقوال اللاعب وممثلي طرفي النزاع ناديي الهلال والنصر، واستمرت اللجنة في التحقيق مع عوض حوالي الساعتين ولم تكن إجاباته مقنعة حسب ما أشارت له بعض المصادر من داخل اللجنة، وربما انعكس عليه ذلك أثناء خروجه من التحقيق ومحاولة الإعلام الحديث معه إلا أنه ظهر مرتبكًا وغير مرتب في كلامه، فمرة يرفض وأخرى يتحدث عن أمور أخرى ليست مفهومة إلى أن غادر بسيارته مقر اتحاد الكرة.

في المقابل انتقد ممثل النصر في الاستماع وأمينه العام سلمان القريني طريقة اللجنة وأنها لم تكن لجنة بل اجتماعا مع أمين عام اتحاد الكرة عادل البطي، مبينا أن هذا أمر ليس نظاميًا.

الأسئلة التي طرحت على اللاعب عوض خميس على طاولة #اخر_شوط pic.twitter.com/Zw9hUeI8G1 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) April 9, 2017

وأشارت مصادر لصحيفة “الرياض”، أن الأمين العام لاتحاد الكرة يحق له الدخول في تشكيل كل اللجان التي يتم تشكيلها من اتحاد الكرة، ورفض القريني الإجابة عن نتائج التحقيق والاستماع الذي تم، بينما بدا رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد أكثر ثقة أثناء دخوله لجنة الاستماع برفقة مدير الاحتراف تركي المسند وبقيا حوالي الساعة ولم يتحدثا للإعلام بعد خروجهما عن أي شيء باستثناء عبارة أن كل الأمور خير.

وكان اللاعب عوض خميس ذكر أنه لم يلتق رئيس الهلال ولكن القريني ذكر أنه التقى مع الأمير نواف بن سعد أثناء الدخول للاستماع.

وشددت المصادر، أن عقوبة المنع من التسجيل لفترتين ستطال نادي النصر، كما سيغرم اللاعب عوض خميس بمبلغ يصل إلى سبعة ملايين هي تعويض عن العقد، مع الإيقاف بداية الموسم المقبل ربما ستة أشهر بعدها يحق له التوقيع لأي نادٍ سعودي.