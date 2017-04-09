مضاعفة قيمة المكافأة المالية لبطل ووصيف كأس الخليج

المصدر: إرم نيوز

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الأحد عن الجوائز الجديدة للبطل ووصيفه في النسخة رقم 23 من بطولة كأس الخليج التي ستقام في الدوحة.

وأوضحت لجنة المسابقات أن الفائز باللقب سيحصل على مليون دولار (3,650 ملايين ريال قطري)، وفيما سيحصل الوصيف على نصف المبلغ في البطولة التي من المقرر أن تلعب بين 22 ديسمبر إلى 5 يناير.

كما سينال هدّاف البطولة مبلغ 40 ألف ريال مقابل 30 ألفًا لأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى واللعب النظيف.

وأعلن رئيس اللجنة اليمني حميد الشيباني أن اللجنة أوصت بإقامة البطولة من مجموعتين حتى لو لم يشارك المنتخب الكويتي الموقوف دوليًا على أن تضم إحداهما 4 منتخبات، والأخرى 3.

وتنص اللائحة السابقة للبطولة على إقامتها بنظام دوري من دور واحد إذا كان عدد المنتخبات المشاركة أقل من 8 منتخبات.

كما أعلن الشيباني اعتماد قرار تأجيل انطلاق بطولتي الأندية أبطال الدوري وأبطال الكؤوس إلى 2020.