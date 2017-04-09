السعودية.. كاتب رياضي يحرّض إدارة نادي النصر ضد الهلال

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

طالب الكاتب الرياضي المعروف سعود الصرامي من إدارة النصر السعودي بعدم التنازل عن مقعد واحد لأجل جماهير الهلال مطالبًا إياهم بالحصول على نسبة 50 ‎%‎ من المدرجات.

وقال الكاتب مغردًا على صفحته بموقع “تويتر”: “‏إدارة النصر مسؤولة مسؤولية كاملة أمام جماهيرها، لو تنازلت عن “مقعد” من مقاعد لقاء الهلال الذي اختارت إدارته مباراة النصر لتتويج فريقها”.

وطالبت إدارة الهلال في حال تتويجها بلقب الدوري أن يكون الاحتفال في مباراة فريقها الأخيرة في المسابقة أمام النصر كيدًا في المنافس.

ويحتاج الهلال 3 نقاط من آخر 4 مباريات للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ التتويج بلقب موسم 2010/2011.

ويلتقي الهلال مع النصر في آخر مباريات الفريقين في الدوري هذا الموسم يوم 4 مايو المقبل على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.