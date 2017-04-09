لماذا أهدى عضو شرف نادي النصر السعودي “بينتلي” لحسن الراهب؟

المصدر: إرم نيوز

قدّم نائب رئيس نادي النصر السعودي السابق وعضو شرفه الداعم المهندس عبدالله العمراني، سيارة “بينتلي” لمهاجم الفريق حسن الراهب، وفاءً منه بما تعهد به سابقًا في حال تجديد اللاعب عقده مع النصر.

وتبلغ قيمة سيارة بينتلي التي تسلمها اللاعب نصف مليون ريال.

ونجحت إدارة النصر السعودي في الإبقاء على مهاجمها حسن الراهب، بعد إقناعه بالتجديد مع الفريق موسمين. ووقّع اللاعب عقد التجديد في قصر الأمير فيصل بن تركي.

يشار إلى أن الراهب يلعب للنصر منذ 2013، قادمًا من نجران.

وسجل الراهب 8 أهداف وصنع هدفين في 19 مباراة هذا الموسم مع النصر.

وكان مدرب النصر قرر إبقاء الراهب على مقاعد البدلاء خلال مباراة القمة أمام الاتحاد في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي وهو ما أثار غضب اللاعب.