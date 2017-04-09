التحكيم الرياضي السعودي: انتقال محمد العويس للأهلي باطل

المصدر: إرم نيوز

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا في المنازعة المقامة من النادي الأهلي السعودي ضد القرار الصادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس، الموقعة بين نادي الشباب والأهلي، وكذلك عقد اللاعب مع الأهلي.

وجاء القرارر مؤيدا لقرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المتضمن الآتي:

1-بطلان اتفاقية انتقال اللاعب الموقعة بين الأهلي والشباب وما ترتب عليها من تنازلات.

2-رفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي.

وعقد مركز التحكيم الرياضي أولى جلساته بخصوص قضية الحارس محمد العويس، بحضور جميع أعضائها، إذ كان المحكم الإماراتي صالح العبيدلي ممثلا عن النادي الأهلي والمحكم نايف الشريف عن الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما كان المحكم مبارك السويلم مرجحا للمحكمين، واستمرت الجلسة مايقارب خمس ساعات كاملة.

يشار إلى أن لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم أبطلت إجراءات تسجيل العويس، في كشوفات الأهلي بعد ثبوت عدم صلاحية ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب بالتوقيع على اتفاق الانتقال، وتم إيقاف الأخير لمدة موسم كامل مع تغريمه 300 ألف ريال مع إلزام ناديه بإرجاع أي مبالغ مالية حصل عليها حول الصفقة.

وافتراضيا، دشن الجمهور السعودي هاشتاغ باسم “#مركز_التحكيم_يبطل_عقد_العويس” للتعليق على الأمر.

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