نادي الهلال السعودي يطلب مدافع الأهلي المصري.. وتجميد صفقة كاسونغو

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

اقترب سعد سمير، مدافع النادي الأهلي المصري، من الاحتراف في الدوري السعودي بداية الموسم المقبل، بعد تلقيه عرضًا للانتقال لصفوف الهلال السعودي.

وقال مصدر مقرب من سعد سمير لـ”إرم نيوز”: “تواصل مسؤولو الهلال السعودي مع سعد سمير وعرضوا عليه الانضمام لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل، خاصة أن المدير الفني للفريق يرغب في التعاقد معه بعد المستوي المميز الذي يقدمه مع الأهلي في الدوري هذا الموسم”.

وأضاف المصدر: “الهلال عرض على سعد سمير الانضمام لصفوف الفريق كإعارة لمدة موسم واحدة قابل لأن يكون بيعاً نهائياً حال نجاحه في حجز مكان بالتشكيل الأساسي للفريق وتقديم مستوى ثابت كما يفعل مع الأهلي حاليًا”.

وتابع: “من جانبه طلب سعد سمير من مسؤولي الهلال تقديم عرض رسمي للأهلي، خاصة أن عقده مع القلعة الحمراء ما زال ممتدًا والرحيل سيكون وفقًا لشروط النادي المادية وموقف الجهاز الفني بقيادة حسام البدري”.

وفي الإطار ذاته، حصل أحمد حجازي، مدافع الأهلي، على وعود من وكيل أعماله بإحضار عرض جاد له من أحد أندية الدوري الهولندي بعد أن تمت متابعته جيدًا خلال الفترة الماضية، خاصة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول في كأس الأمم الأفريقية بالغابون.

ورفض المدافع الدولي الحديث حاليًا عن وجهته المقبلة وفضل انتظار حلول الصيف من أجل مناقشة بعض العروض الخارجية خاصة مع وجود اهتمام من أندية إنجليزية بالحصول على خدماته.

ويغيب حجازي عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري، بعد غد الثلاثاء، لإصابته في العضلة الضامة.

ومن جانب آخر، أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق السكندري وقع رسميًا على عقد انتقاله للأهلي بداية الموسم المقبل.

وقال حنفي إن أيمن أشرف يمر بظروف نفسية صعبة منذ حادث وفاة شقيقته ووالدته، مشيرًا إلى أنه انتقل إلى عقار جديد بسبب الحادث.

ومن جهة أخرى، صرف النادي الأهلي النظر تمامًا عن التعاقد مع الكونغولي كابونغو كاسونغو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألق الإيفواري سليماني كوليبالي ونجاحه في حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية للفريق الأحمر.

ورغم أن الأهلي تفاوض بشكل مباشر وجاد مع كاسونغو في بداية الموسم الحالي لضمه بناءً على توصية من وليد صلاح الدين مدير الكرة السابق بالفريق السكندري، إلا أن هذه المفاوضات تعثرت حينذاك بسبب الخلاف حول المقابل المادي، الذي تمسك به مجلس الإدارة نظير التفريط في اللاعب قبل أن يقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري صرف النظر عن الحصول على خدماته وإعطاء أي نادٍ آخر فرصة للتفاوض معه.

من ناحية أخرى، اشتعلت الخلافات بين مسؤولي النادي الأهلي المصري وصالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر، بعدما استقر المدير الفني على تجميد اللاعب وعدم إشراكه لعدم التزامه والسهر المتكرر وعلاقاته بالفتيات.

وعلم جمعة بوجود حملة إعلامية جديدة ضده لتشويه صورته والحديث عن سهره وعدم التزامه وهو ما جعله يعلن التمرد ويلوح بالرحيل للزمالك حال استغناء الأهلي عن خدماته، خاصة أن بعض مسؤولي القلعة البيضاء عرضوا عليه منذ فترة الانتقال للأبيض.

وانضم صالح جمعة، البالغ 24 عاماً، إلى النادي الأهلي من إنبي مقابل 8 ملايين جنيه، ولكنه لم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر.

في المقابل، توصل الأهلي لاتفاق نهائي لضم هشام محمد، لاعب وسط مصر المقاصة، ليصبح ثاني الصفقات الصيفية للقلعة الحمراء.

وأبدى البدري رغبته في ضم اللاعب لكونه الأقرب لتعويض حسام غالي بعد اعتزاله في الموسم المقبل.