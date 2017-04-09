نادي الاتحاد السعودي يوقع عقدًا احترافيًا مع خالد السميري

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء أمس السبت، عن توقيع مجلس الإدارة برئاسة المكلف حاتم باعشن مع اللاعب الشاب خالد السميري عقداً احترافياً لأربع سنوات مقبلة.

ويأتي ذلك، حسب ما ذكر النادي في بيانه، من باب المحافظة على نجوم الفريق الشابة، إذ شدد مدير الجهاز الفني بالنادي على التعاقد معه لبضع سنوات مقبلة كونه أحد أهم اللاعبين بالفريق الأول.

وعبر اللاعب خالد السميري عن سعادته الكبيرة بعد توقيعه مع نادي الاتحاد، إذ غرد عبر حسابه الشخصي بتويتر قائلا”: “الحمدلله وقعت عقدي الاحترافي الأول مع النادي.. أسأل الله التوفيق وأن أكون عند حسن ظن جمهور الاتحاد”.

يذكر أن اللاعب ظهر بمستويات جيدة هذا الموسم مع المدرب التشيلي لويس سييرا الذي منحه الثقة للمشاركة بمباريات الفريق الأول.