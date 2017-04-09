هل يرحل رئيس الأهلي السعودي عن رئاسة النادي؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية، عن أن هناك تحركات قوية لدعم بقاء رئيس النادي الأهلي السعودي أحمد المرزوقي، ورفض الاستقالة التي يعتزم تقديمها لرئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل نهاية شهر مايو المقبل، الذي سيشهد نهاية الموسم الرياضي.

‎وكانت تقارير أكدت أن الرئيس الأهلاوي يعتزم الاستقالة لتعرضه لعدد من الضغوطات الأسرية، بالإضافة لمواجهته العديد من الانتقادات من الشارع الأهلاوي، بسبب ما يحدث للفريق من تذبذب في المستويات الفنية وعدم المحافظة على بطولة “دوري جميل” للمحترفين.

‎وتشير المصادر إلى أن هناك محاولات من مسؤولي النادي لإثناء المرزوقي عن الاستقالة ودعم استمراره في كرسي رئاسة النادي، حتى نهاية فترته، والتي تبقى منها ثلاثة أعوام مقبلة.

وأفادت المصادر أنه سيتم إجراء بعض التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة الحالية بدخول أسماء أخرى تساهم في تقديم فكر وعمل إداري يصب في مصلحة النادي في السنوات المقبلة.