الشباب يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

استعاد فريق الشباب ذاكرة الانتصارات في الدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه الوحدة 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الـ 22 من المسابقة.

وأنهى الشباب الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله هاتان سلطان باهبري في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني أضاف محمد بن يطو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 50، قبل أن يقلص مختار فلاتة النتيجة للوحدة بتسجيله هدفًا في الدقيقة 80.

ورفع الشباب رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، محققًا فوزه الأول بعد 6 مباريات تعادل خلالها في مباراتين وخسر 4.

في المقابل توقف رصيد الوحدة عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير متلقيًا هزيمته الثانية على التوالي.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الأول للشباب هذا العام بالدوري، حيث يرجع أخر فوز حققه الفريق ليوم 30 ديسمبر الماضي عندما تغلب على الباطن 3/1.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع للشباب هذا الموسم مقابل التعادل في 9 مباريات والخسارة في 6 مباريات، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة عشر للوحدة هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين.