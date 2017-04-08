مدرب الإكوادور يكشف لإرم نيوز سبب رفض عروض سعودية وإماراتية

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشف الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس، المدير الفني للمنتخب الإكوادوري في تصريحاتٍ خاصة لشبكة “إرم نيوز” عن تلقيه عروضًا من أندية سعودية وإماراتية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه رفض العروض السعودية والإماراتية بسبب الشرط الجزائي الضخم في عقده مع الاتحاد الإكوادوري.

ويعاني المنتخب الإكوادوري من نتائج متدهورة في مجموعتها في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا عام 2018 لقارة أمريكا الجنوبية.

ويتبقى للإكوادور، التي تحتل المركز السادس في تصفيات المونديال، 4 مواجهات من العيار الثقيل أمام كل من البرازيل وتشيلي وبيرو والأرجنتين.