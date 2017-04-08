فان مارفيك: المنتخب السعودي أحق بالتأهل لكأس العالم من هولندا

المصدر: إرم نيوز

قال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي إن الأخضر أحق بالتأهل لكأس العالم 2018 من منتخب بلاده.

وقال فان مارفيك في برنامج تلفزيوني هولندي: إنه بالنظر إلى نتائج المنتخبين في التصفيات المؤهلة للمونديال فإن الأخضر السعودي هو أحق في العودة للمونديال.

وسأل المذيع الهولندي فان مارفيك عن تفضيله لأي من المنتخبين في التأهل للمونديال فقال: “المنتخب السعودي أحق بالتأهل”.

ويتصدر الأخضر السعودي المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 برصيد 16 نقطة مع المنتخب الياباني بعد 7 مباريات.

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني مباشرة للمونديال، بينما يلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث مع بعضهما، ويلعب الفائز منهما مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الرابع في المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.

وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة الى نهائيات كأس العالم.

أما أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات التسع، فإنها تتأهل للملحق الأوروبي.

وسبق لفان مارفيك أن قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2010، قبل أن يخسر أمام إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 1/0.