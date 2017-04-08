الجزائري محمد بن يطو يحسم مستقبله مع نادي الشباب السعودي

المصدر: إرم نيوز

أكد المهاجم الجزائري محمد بن يطو، لاعب الشباب السعودي، أنه لا يفكر في مغادرة النادي بعد نهاية الموسم.

وقال بن يطو، في تصريحات إذاعية اليوم السبت: “أي لاعب يفكر بشكل إيجابي يفضّل الاستقرار، وأنا لا أحبذ تغيير الأندية كثيرًا، صحيح أن هناك عروضًا لكني لا أفكر في مغادرة الشباب”.

وأضاف: “أريد أن أستمر وأقاتل في ظل الظروف الحالية التي تواجه الفريق، سأصبر على ما نلقاه ونتمنى أن تتحسن الظروف حتى نظهر بشكل جيد”.

وعن المشكلات غير الفنية التي يواجهها لاعبو الشباب هذا الموسم، قال بن يطو: “أريد أن أتحدث فنيًا فقط، فالجميع يعرف ظروف النادي، كنا نسير بشكل جيد في بداية الموسم وبعد ذلك حدثت إصابات أثرت على الفريق لأنها أبعدت ركائزه مما أفقدنا التوازن”.

“النتائج السلبية لا تعكس مردودنا. الفريق يقدم كرة جميلة ونقاتل في الملعب لكن النتائج تأتي سلبية، ولا أحد ينظر إلى الأداء لأن النتائج هي الأهم في عالم كرة القدم”.

وشارك بن يطو في 20 مباراة مع الشباب هذا الموسم سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين.

يشار إلى أن بن يطو انتقل لصفوف الشباب الصيف الماضي، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري مقابل 600 ألف يورو.

ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة.