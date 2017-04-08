صورة مشجع صغير للأهلي السعودي تعبر عن حال الفريق

المصدر: إرم نيوز

تداول مشجعو نادي الأهلي السعودي صورة لمشجع صغير حزين بشدة على فريقه، عقب تعادله مع الباطن، 1-1 ضمن مباريات دوري جميل الجولة الـ22 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث سجل للأهلي سلمان المؤشر في الدقيقة 51 وسجل للباطن جوناثان في الدقيقة الـ81.

ويظهر الطفل وهو حزين بشدة ويضع يديه على الكراسي في المدرجات.

لقطة معبرة لطفل أهلاوي ، ظهرت عليه علامات الحزن عقب تعادل #الأهلي مع #الباطن في الجولة الـ 22 من #دوري_جميل@WataniSport pic.twitter.com/2XL01wzIn6 — وطني الرياضي (@WataniSport) April 8, 2017

إلى ذلك، شن عضو شرف النادي الأهلي، نواف بن عصاوي، هجومًا حادًا على إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي، مؤكدا أنها السبب الرئيس في هبوط مستوى الفريق خلال الموسم الحالي.

وعقب نهاية اللقاء، قال بن عصاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “طموح المرزوقي أكبر من الدوري وأكبر من آسيا”، مضيفا بقوله: “أحسن الله عزاكم في الدوري”.

وأصبح رصيد الأهلي 45 نقطة في المركز الثالث، وبات رصيد الباطن 22 نقطة في المركز العاشر، واقترب الهلال من التتويج باللقب حال فوزه بالجولة المقبلة على الأهلي ضمن الأسبوع 23 من دوري جميل.