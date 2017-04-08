رئيس نادي النصر السعودي يهاجم الاتحاد ويتوعد نايف هزازي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعرب الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، عن استيائه الشديد من التحكيم في مباريات فريقه أمام نادي الاتحاد، واصفًا ما يحدث بأنه أمر غريب، ومؤكدًا أن الاتحاد لا يستحق نتيجة التعادل في مباراة، أمس الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين.

وكانت قمة مباريات الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين بين النصر والاتحاد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وعقب نهاية اللقاء، قال كحيلان في تصريحات لإذاعة تلفزيونية: “ما يحصل من التحكيم في مبارياتنا أمام الاتحاد أمر غريب، فريق الاتحاد لم يستحق التعادل اليوم ولم يستحق الفوز في مباراة نهائي كأس ولي العهد”.

وبشأن اقتراب الهلال بشدة من تحقيق الدوري، أوضح: “الدوري حُسم بنسبة 90% لصالح الهلال، وسنقدم ما لدينا لنحافظ على المركز الثاني”، مضيفا: “نحن نحتل المركز الثاني في الدوري وخسرنا مباراة كأس ولي العهد بصافرة ظالمة، ولكن الإعلام يكبر الأمور، تبقت لدينا 4 مباريات في الدوري ولم نقرر حتى الآن مصير الجهاز الفني”.

وتابع رئيس النصر: “ما يهمني هو جمهور النصر، وهم يعرفون ماذا قدم فيصل بن تركي للفريق حتى قبل الرئاسة”، مؤكدًا أن مهاجم الفريق نايف هزازي ستتم معاقبته بسبب غيابه عن الفريق طوال الأيام الماضية.