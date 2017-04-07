مفاجأة .. الحكام السعوديون بلا رواتب منذ 3 أعوام

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية عن عدم تسلّم حكام المباريات في السعودية لأجورهم المستحقة منذ 3 أعوام، رغم تعاقب إدارتي أحمد عيد وعادل عزت على رئاسة الاتحاد المحلي.

ونقلت صحيفة “عين اليوم” السعودية نقلاً عن مصادر خاصة بها إن حكام كرة القدم يعانون كثيرًا ويعيشون أوضاعا سيئة وسط تأخر المستحقات المالية.

‎ويبلغ أجر حكم المباراة في مباريات الدوري السعودي 2500 ريال عن المباراة الواحدة، أما أجر الحكم في كأس الأمير فيصل بن فهد ألف ريال، فيما يحصل حكم مباريات الدرجة الأولى 750 ريالًا للمباراة.

‎ونقلت الصحيفة تصريحات لأحد مسؤولي التحكيم الذي قال “مع الأسف ومنذ 3 سنوات، نعيش تحت وطأة الوعود غير الصادقة، وأكثر ما يحزننا كمقيمين حال حكام درجة الناشئين والشباب وحكام الدرجة الأولى والثانية، إذ لم يتسلّموا حقوقهم المالية ولم يُنظَر في أوضاعهم رغم تكبدهم عناء السفر وهم ما زالوا طلابًا في الجامعة، في وقت يديرون فيه المباريات وسط ظروف صعبة وملاعب تبعد مئات الكيلومترات عن مقر الإقامة.

‎مصدر آخر من داخل لجنة الحكام تحدث عن وضع حكام مباريات الدوري السعودي وقال: “الحكام هناك يحصلون على مكافأة قدرها 2500 ريال للمباراة الواحدة -ساحة ومساعدين، بينما لم يتم تسليم إلا نصف المبلغ عن الثلاث سنوات الماضية، رغم تلقينا وعودًا من رئيس الاتحاد عادل عزت ورئيس لجنة الحكام مرعي عواجي، ولكننا متفائلون بحل الأزمة بإذن الله”.