لماذا أثار وليد عبدالله سخرية السعوديين‎ (فيديو)

أثار الحارس وليد عبدالله حامي عرين نادي النصر غضب متابعي مباراة الفريق أمام الاتحاد في قمة الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

ويبدو أن وليد عبدالله تلفظ بشتيمة لحكم المباراة محمد الهويش في الدقيقة 83 من المباراة بعد أن رفع حكم المباراة الإنذار الأصفر في وجهه.

وعبّر عدد كبير من متابعي المباراة عن سخطهم من تصرف الحارس، خاصة أنه يلعب للمنتخب الأول.

وكان وليد عبدالله انتقل للنصر في فبراير الماضي قادمًا من الشباب.

ونجح النصر في خطف التعادل في آخر دقائق المباراة ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال قبل 3 جولات على النهاية.