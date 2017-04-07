تفرغ للعمل في السعودية.. كلاتنبرغ ينهي مسيرته التحكيمية في انجلترا بمواجهتين قويتين

المصدر: إرم نيوز

ينهي مارك كلاتنبرغ رئيس دائرة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، علاقته بالتحكيم في انجلترا في الـ29 من الشهر الجاري .

وقالت صحيفة ذا صن إن كلاتنبرغ سيدير مواجهتين هذا الشهر ينهي بهما علاقتة بالتحكيم في انجلترا.

وكلاتنبرغ هو أفضل حكم في العالم، وأدار نهائي كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في فرنسا التي توجت بها البرتغال.

وأمام كلاتنبرغ مواجهتان فقط في انجلترا هما آرسنال مع توتنهام وإيفرتون مع تشيلسي.

وأدار كلاتنبرغ الذي يعمل على تطوير التحكيم بالمملكة العربية السعودية، عدة مباريات بدوري جميل السعودي بالفعل.

ونال قرار كلاتنبرغ بالانتقال للعيش في المملكة العربية السعودية والعمل هناك بشكل دائم انتقادات حادة في وسائل الإعلام البريطانية.