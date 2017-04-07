هل يرحل نواف العابد عن نادي الهلال السعودي؟

المصدر: إرم نيوز

كشف عبدالرحمن النمر، نائب رئيس نادي الهلال السعودي، حقيقة ما تردد عن نية نواف العابد الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

كانت أنباء ترددت عن أزمة بين نواف وإدارة الهلال قد تضطر اللاعب لفسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على راتبه.

وقال النمر في تصريحات إذاعية سعودية إن نواف مستمر مع الهلال مشددا على أنه لا نية في التفريط به.

ويقدم نواف موسما مذهلا مع الهلال والمنتخب السعودي بالذات.

وحقق الهلال فوزا هاما أخيرا على الرائد قرّبه كثيرا من حصد لقب دوري جميل السعودي.

يذكر أن الهلال شرع سريعا في الاستعداد لمواجهة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا.