هل ينتقل كلاوديو رانييري لتدريب النادي الأهلي السعودي؟

المصدر: إرم نيوز

اشترط المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الحصول على 24 مليون ريال سعودي سنويًا للموافقة على تدريب النادي الأهلي السعودي.

وذكرت تقارير سعودية اليوم، أن رانييري وضع شروطًا تبدو تعجيزية من خلال طلب الحصول على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، مع استقطاب 8 مساعدين في طاقمه الفني، وهو ما قد ترفضه إدارة الأهلي.

كما اشترط فسخ عقده دون وجود شروط جزائية حال وجود عرض تدريبي له من المنتخب الإيطالي، أما في حال إقالته من قيادة الأهلي فإنه سيحصل على تعويض يقدّر بـ 12 مليون ريال.

وكان رانييري قاد العديد من الفريق العريقة مثل موناكو الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس وإنتر ميلان وروما وفيورنتينا ونابولي الإيطالية وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

وقاد رانييري (65 عامًا) فالنسيا للظفر بلقب الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي) العام 2004، إضافة لكأس إسبانيا العام 1998.

لكن أعظم إنجازاته كان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع ليستر سيتي في واحدة من أكبر مفاجآت البريمرليغ.

وأُقيل رانييري من تدريب ليستر سيتي في فبراير الماضي بسبب تدهور نتائج الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 5 جولات على النهاية.