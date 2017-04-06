لماذا تأخرت السعودية في حسم قضيتي عوض خميس ومحمد العويس؟

المصدر: إرم نيوز

كشف عادل عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسباب تأخر اتحاد الكرة في حسم قضيتي عوض خميس لاعب النصر ومحمد العويس لاعب الأهلي والشباب السابق.

وتصاعدت أزمة اللاعبين مع توقيع عوض للهلال ثم النصر، وتوقيع العويس مع الأهلي.

وقال عزت في تصريحات صحفية إن لوائح معالجة هذه الأمور المتواجدة باتحاد الكرة السعودي مليئة بالثغرات.

وتابع “سنتعاقد مع شركة لتطوير لوائح اتحاد الكرة”.

واعتذر غرم العامري وكيل اللاعب عوض خميس عن التوجه لاتحاد الكرة من أجل الاستماع لأقواله في القضية، لوجوده في فرنسا برفقة اللاعب ياسر الشهراني الذي أجرى جراحة ناجحة.

يذكر أن أنباء تتردد عن إيقاف عوض خميس لمدة لن تقل عن 4 أشهر مع غرامة مالية ضخمة مع إمكانية منع النصر من القيد.