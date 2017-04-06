السعودية.. ما حقيقة طلب عمر هوساوي الانتقال من النصر إلى النادي الأهلي؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

نفى مصدر قريب من إدارة نادي النصر السعودي، ما تردد عن رغبة اللاعب عمر هوساوي في الرحيل عن الفريق إلى النادي الأهلي حامل لقب دوري جميل السعودي.

وكانت تقارير صحفية سعودية تحدثت عن أن اللاعب عمر هوساوي قام بعرض نفسه على النادي الأهلي بهدف التعاقد معه، وأشارت تلك التقارير إلى أن اللاعب يرغب بشراء ما تبقى من عقده من النصر ومن ثم الانتقال للنادي الأهلي في صفقة قد تكون حديث الصيف المقبل اذا ما تمت.

وقال المصدر القريب من إدارة النصر أن اللاعب باق وتعاقده مع النادي ينتهي في 2019 ولا رغبة لدية في شراء المتبقي من عقده.

وكانت التقارير الصحفية تحدثت عن أن رغبة اللاعب في الانتقال للأهلي بسبب تواجد عائلته في مدينة جدة ولرغبته في البقاء مع عائلته.