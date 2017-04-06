البرازيل تستعيد صدارة تصنيف الفيفا.. الإمارات تتراجع.. وتقدم هائل لليمن

المصدر: زوريخ ـ إرم نيوز

استعاد المنتخب البرازيلي صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، بعد غياب دام لمدة سبع سنوات.

وابتعد المنتخب البرازيلي عن صدارة التصنيف منذ خسارته في كأس العالم 2010 أمام هولندا، ولكن، الفوز في المباراتين الأخيرتين أمام أوروغواي وباراغواي في تصفيات كأس العالم 2018 ضمن للمنتخب البرازيلي العودة لصدارة التصنيف.

واحتل المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف برصيد 1661 نقطة، فيما حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 1603 ، وجاء المنتخب الألماني ثالثا برصيد 1464 نقطة.

واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي برصيد 1403 نقطة ، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز السادس المنتخب الفرنسي برصيد 1294.

وجاء في المركز السابع المنتخب البلجيكي برصيد 1281 ، وفي المركز الثامن البرتغال برصيد 1259 ثم منتخب سويسرا في المركز التاسع برصيد 1212 فيما احتل المنتخب الإسباني المركز العاشر برصيد 1204 نقطة.

وكان الانتقال الأكبر على الجدول لمنتخب مقدونيا الذي تقدم 33 مركزا وصعد للمركز 133 كما حققت بعض المنتخبات في قائمة أفضل 50 مكاسب قوية أيضًا، حيث تقدمت السويد 11 مركزا لتحتل المركز 34 فيما تقدمت ايرلندا الشمالية تسع مراكز لتحتل المركز 26.

ويتصدر منتخب مصر تصنيف قارة أفريقيا برصيد 910 نقاط يليه منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 805 نقاط ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع برصيد 765 نقطة ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 726 نقطة، واحتلت الجزائر المركز 54 وقبلها بمركز واحد المغرب.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 820 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 700 نقطة ثم اليابان برصيد 685 نقطة ثم أستراليا برصيد 661 نقطة ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 646 نقطة، وتراجعت الإمارات 6 مراكز كاملة لتصبح 74 متأثرة بخسارتين في تصفيات كأس العالم أمام اليابان وأستراليا.

وتقدمت اليمن 25 مركزًا دفعة واحدة بعد الفوز على طاجيكستان لتصبح في الترتيب 123.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1072 نقطة يليه منتخب كوستاريكا برصيد 902 نقطة ثم أمريكا برصيد 846 نقطة ثم بنما برصيد 607 نقطة ثم هايتي برصيد 537 نقطة.