هل يحسم العهد الدوري اللبناني أمام الصفاء؟

المصدر: بيروت ـ إرم نيوز

سيسعى العهد لحسم لقب الدوري اللبناني لكرة القدم قبل مرحلتين من نهاية الموسم عندما يلتقي مع الصفاء السبت القادم.

وكانت مباريات الدوري توقفت لمدة شهر بسبب استعداد منتخب لبنان لمباراته مع هونغ كونغ التي أسفرت عن فوزه 2-صفر في مستهل مشواره في تصفيات كأس آسيا التي ستقام في دولة الإمارات في 2019.

وسيتوج العهد باللقب للمرة الخامسة في تاريخه في حال فوزه على الصفاء ولكن بشرط ألا يفوز النجمة اقرب منافسيه أمام النبي شيت الأحد القادم.

أما في حالة فوز الفريقين في هذه الجولة فسيؤجل الحسم لمباراة القمة التي ستجمع بين العهد والنجمة في الجولة التالية.

واستفاد العهد على أكمل وجه من مباراته في المرحلة الأخيرة ليبعد السلام زغرتا عن المنافسة بالفوز عليه 1-صفر ويتربع بمفرده على القمة برصيد 40 نقطة من 19 مباراة بفارق خمس نقاط عن النجمة صاحب المركز الثاني.

ويسعى العهد لحسم لقب الدوري مبكرا لمصالحة جمهوره لتعويض خروجه من كأس لبنان بخسارته أمام الأنصار بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي في الأسبوع الماضي.

ولكن جمهور العهد لا يزال يخشى أن يخرج فريقه صفر اليدين مرة جديدة وأن يتكرر معه نفس السيناريو حين خسر لقبي الدوري والكأس في الأمتار الأخيرة في العام الماضي.

ويدرك باسم مرمر مدرب العهد أن الخطأ ممنوع في هذه الفترة المصيرية لأن تعثره أمام الصفاء سيعطي الفرصة للنجمة لكي ينعش آماله مجدداً بإمكانية الفوز باللقب للمرة التاسعة.

وفي المقابل سيخوض الصفاء الذي تلاشت آماله في الاحتفاظ باللقب المباراة من دون أي ضغط بعد تراجعه للمركز السادس برصيد 27 نقطة ولكنه سيسعى للثأر لخسارته أمام العهد 2-1 في المرحلة الأولى.

ويدخل الصفاء المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله للدور النهائي لكأس لبنان بعد أن جرد النجمة من اللقب بفوزه عليه 4-1 في الدور قبل النهائي.

ومن المرجح أن يخوض الصفاء المباراة في غياب حارس مرماه مهدي خليل في ظل التقارير التي ترددت عن انتقاله للعهد في الموسم القادم.

وتنتظر الأنصار مباراة محفوفة بالمخاطر عندما يلتقي مع ضيفه السلام زغرتا في مباراة مبكرة في افتتاح المرحلة غدا الجمعة.

ويدخل الأنصار المباراة بمعنويات عالية منتشيا بالأداء القوي الذي قدمه وتعهد بالفوزقبل نهائي كأس لبنان.

ومن جهته يأمل السلام أن يفوز على الأنصار وأن يتعثر النجمة أمام ضيفه النبي شيت ليصعد بدلا منه للمركز الثاني الذي يؤهله للمشاركة في بطولة الأندية العربية العام القادم.

وسيتابع التونسي طارق جرايا مدرب السلام المباراة من المدرجات بسبب إيقافه لاحتجاجه على قرارات الحكام.

كما سيفتقد السلام جهود قائده جان جاك يمين بسبب طرده في مباراة فريقه الأخيرة أمام العهد بينما سيغيب عن الأنصار لاعبه المخضرم علي الاتات بسبب الإيقاف.

وتضاءلت آمال السلام في المنافسة على اللقب باحتلاله المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأنصار الذي سيحاول الثأر لخسارته التاريخية أمام مضيفه 5-2 والتي تسببت في إقالة المدرب جمال طه في المرحلة الأولى.

وسيعود النجمة للتركيز على لقب الدوري لإنقاذ موسمه عندما يلتقي يوم الأحد مع ضيفه النبي شيت الذي يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ويسعى النجمة الذي لم يعرف طعم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، للفوز في هذه المباراة للثأر لخسارته أمام ضيفه 2-1 في مرحلة الذهاب.

ويعول النجمة على مهاجمه أكرم مغربي الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا ولكنه من المرجح أن يفتقد جهود مهاجمه الغاني نيكولاس كوفي وحارس مرماه أحمد التكتوك اللذين أصيبا خلال مباراة المحرق البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء الماضي.

وستقاتل فرق التضامن صور وشباب الساحل والإخاء الأهلي عاليه وطرابلس بشراسة حتى الرمق الأخير للخروج بنقاط الفوز الثلاث أملا في الإفلات من شبح الهبوط.

وكان الاجتماعي متذيل الترتيب برصيد ثماني نقاط والذي سيلعب مع مضيفه الإخاء الأهلي عاليه بعد غد السبت أول الفرق التي تأكد هبوطها إلى الدرجة الأدنى بعد خسارته أمام شباب الساحل 2-1 في الجولة الماضية.

وسيلتقي شباب الساحل في نفس اليوم مع ضيفه التضامن صور في أقوى مباريات الفرق المهددة بالهبوط وطرابلس مع الراسينج الذي ضمن البقاء في دوري الأضواء باحتلاله المركز السابع برصيد 27 نقطة.

ويحتل التضامن المركز الثامن برصيد 24 نقطة يليه الإخاء الأهلي عاليه برصيد 23 نقطة بينما يحتل شباب الساحل المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن طرابلس القابع في منطقة الهبوط.