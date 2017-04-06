السعودية قد تمنع رؤساء الأندية من الجلوس على دكة البدلاء

المصدر: إرم نيوز

تدرس رابطة دوري المحترفين السعودي قرارا بمنع رؤساء الأندية من الجلوس على دكة البدلاء برفقة الجهاز الفني واللاعبين.

وتعتبر السعودية واحدة من بلدان قليلة للغاية تسمح بجلوس رؤساء الأندية على دكة البدلاء، إذ يمنع الأمر تماما في أغلب بلدان العالم.

وتبقى دكة البدلاء مكانا للجهاز الفني والإداري واللاعبين فقط.

وتشتهر السعودية بجلوس رؤساء الأندية على دكة البدلاء بجوار الجهاز الفني.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن الأمر بات محل نقاش بطلب من فهد المدلج رئيس النادي الفيصلي.

وقد يواجه القرار اعتراضا من رؤساء الأندية الكبيرة -بالذات الاتحاد والنصر- حيث يتواجدون بصفة دائمة على دكة البدلاء.