مدرب نادي الهلال السعودي ضمن المرشحين بقوة لقيادة الأرجنتين

المصدر: إرم نيوز

كشفت الصحف الأرجنتينية أن مدرب نادي الهلال السعودي، رامون دياز، وضع ضمن المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الأرجنتيني، لخلافة المدرب الحالي إدغاردو باوزا، في حالة رغبة الأخير بتقديم استقالته من تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة بعد النتائج السيئة الأخيرة.

وأفادت أنه على الرغم من أن دياز دخل كمرشح قوي لتدريب المنتخب الأرجنتيني، إلا أن الراتب المالي الكبير الذي يتقاضاه من نادي الهلال، يصعّب الموافقة على استلام مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني، إذ يستلم راتبا سنويا يقدر بـ4 ملايين يورو عدا عن المكافآت المالية لحالات الفوز والجوائز المالية الأخرى التي تقدم له مقابل الحصول على البطولات في السعودية، بحسب صحيفة النادي السعودية.

ما يترتب على ذلك صعوبة قدوم دياز للأرجنتين على الرغم أنه وضع سابقاً شروطاً خاصة للعودة لتدريب فريق ريفر بليت والمنتخب الأرجنتيني، وأن تلك الشروط أصبح تحقيقها صعبًا نتيجة ما يتقاضاه في السعودية.

وأكملت الصحف الأرجنتينية بأن أعضاء الإدارة الحالية لنادي الهلال سعداء جداً بما يقدمه دياز من نتائج إيجابية مع الفريق، من خلال اعتلائه قمة مصاف ترتيب الدوري، وتأهله إلى نصف نهائي كأس الملك؛ ما جعل الإدارة الهلالية لديها الرغبة الكاملة في استمرار المدرب للأعوام المقبلة من خلال تجديد عقده بعد نهاية الموسم الرياضي.