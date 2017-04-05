الاتحاد العراقي يشكر السعودية على حسن الاستقبال والضيافة

المصدر: إرم نيوز

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من نظيره العراقي، يفيد بتقديم الجانب العراقي جزيل الشكر والتقدير للاتحاد السعودي، نظير ما وجدته بعثة المنتخب العراقي من حفاوة الاستقبال والتعامل الرائع، إبان الفترة التي قضتها البعثة بمدينة جدة، قبيل اللقاء الذي جمع البلدين أخيرًا، بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، والذي كسبه الصقور الخضر بهدف نظيف.

وكان الاتحاد السعودي هيأ كل السبل والإمكانيات، لتقديم الراحة اللازمة لبعثة العراق، بداية من وصولها لأرض المملكة، مرورًا بفترة مكوثها، وانتهاء بتوديعها عقب اللقاء.

يذكر أن إقامة هذا اللقاء على أرض المملكة كان أثار جدلاً واسعًا بين البلدين، إذ تقدم الجانب العراقي بطلب إقامة اللقاء على أرض محايدة، على غرار لقاء الذهاب، والذي أقيم على الأراضي الماليزية، وكسبه الأخضر بهدفين لهدف، إلا أن الجانب السعودي أكد أحقيته باستضافة اللقاء على أرضه، كون الأراضي السعودية لا تعاني من أي تهديد أو مخاوف أمنية كما في العراق، وتمسك بحقه المشروع الذي كفله له النظام.