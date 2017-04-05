حلم اللقب يداعب نادي الهلال أمام الرائد في الدوري السعودي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

يسعى فريق الهلال للاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي، للمرة الأولى منذ موسم 2010 – 2011، عندما يحل ضيفا على فريق الرائد، غدا الخميس، في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

ولن تكون المباراة سهلة على الهلال، الذي يتطلع لتحقيق الفوز لتعزيز تصدره للدوري والاقتراب خطوة نحو اللقب، خاصة وأن الرائد لديه الرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة ليضمن بشكل كبير بقاءه في الدوري مبكرا.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه النصر، ويحتاج الهلال للفوز بهذه المباراة ليتبقى له الفوز في مباراتين بغض النظر عن نتائج بقية منافسيه على الصدارة كي يتوج رسميا بلقب دوري المحترفين.

في حين يحتل الرائد المركز السابع برصيد 26 نقطة، ورغم ابتعاده نسبيا عن منطقة الخطر، إلا أن تحقيقه نتائج سلبية في هذه المباراة والتي تليها ربما تجعله يصارع الهبوط.

وتوقف الدوري السعودي لمدة 23 يوما بسبب انشغال المنتخب السعودي بخوض مباراتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا أمام منتخبي تايلاند والعراق.

وخاض الهلال الأسبوع الماضي مباراة قوية أمام النصر في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتمكن من الفوز بها 2 / صفر ليصعد للدور قبل النهائي.

في المقابل، ربما يتأثر قليلا فريق الرائد بتوقف الدوري لأنه لم يخض أي مباريات رسمية واعتمد على خوض مباراتين وديتين فقط طوال تلك الفترة.

وتأكدت جاهزية لاعبَي الهلال، سالم الدوسري ونواف العابد، حيث شارك الدوسري في تدريبات الفريق، الاثنين الماضي، مرتديًا القناع الخاص بوقاية الأنف، بعد إصابته بشرخ في عظامه.

بينما سيغيب عن الهلال ياسر الشهراني الذي انتهى موسمه مع الفريق بسبب إصابته بتمزق جزئي في وتر العضلة الأمامية يغيب على إثرها لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عبدالله الحافظ الذي سيغيب للإيقاف، في حين يغيب من الرائد أحمد الحبيب للإيقاف أيضا.

ويلتقي في اليوم ذاته القادسية مع ضيفه الفتح في مباراة قوية، إذ يسعى الفريقان للفوز بها. ويريد القادسية الفوز بالمباراة لتحسين مركزه في جدول الترتيب إذ يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة، بينما يريد الفتح الفوز بها للابتعاد عن مؤخرة الترتيب التي يقبع فيها برصيد 16 نقطة.

كما يلتقي في اليوم نفسه، الفيصلي، صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة، مع التعاون، صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وتستكمل مباريات هذه الجولة بعد غد الجمعة إذ يشهد مباراتين من العيار الثقيل.

في المباراة الأولى سيلتقي الأهلي مع الباطن، إذ يسعى الأهلي للفوز بالمباراة للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، حال تعثر الهلال في مبارياته المقبلة. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

بينما يريد الباطن الفوز بالمباراة للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارده إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

وفي اليوم نفسه أيضا، ستقام قمة مباريات الجولة عندما يستضيف النصر اتحاد جدة.

ويدخل الفريقان المباراة وسط ظروف متباينة، بعد خروج النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحالة النشوة التي يعيشها الاتحاد بعد تتويجه بطلا لكأس ولي العهد.

ويمر النصر بظروف صعبة وضغوط شديدة للغاية بعد الخسارة من الهلال إذ بدأ الغضب يظهر على جماهيره في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب البعض برحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وهاجمت إدارة النادي.

ورغم تتويج اتحاد جدة بلقب كأس ولي العهد لكنه أيضا يمر بظروف صعبة بعد أن تقدم أكثر من لاعب سابق بشكوى الفريق لدى الفيفا كان من أبرزها قضية الأرجنتيني مانسو، والتي بسببها تم خصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد، كما ظهرت أخيرا أزمة أخرى كان بطلها مدرب الفريق السابق الروماني بيتوركا.

والتقى الفريقان في مباراتين هذا الموسم الأولى كانت في الدور الأول من الدوري إذ تغلب النصر على الاتحاد بهدف نظيف ثم التقيا الشهر الماضي في نهائي كأس ولي العهد وتوج وقتها الاتحاد باللقب بعد أن فاز بالنتيجة ذاتها.

ويسعى النصر لاستعادة نغمة الانتصارات، والحفاظ على حظوظه في المنافسة أو على الأقل تعزيز وجوده في مركز الوصافة في ظل وجود منافسة شرسة بينه وبين الأهلي، أما الاتحاد فيأمل في تكرار تفوقه على النصر، أملا في التقدم نحو مركز الوصافة. ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت المقبل عندما يحل الخليج، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، ضيفا على الاتفاق، صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة، كما يلعب الوحدة، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، مع الشباب، صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة.